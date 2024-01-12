Лёд на Семёновском озере и реке Ваенге уже достаточно крепок

Приближается праздник Крещения Господня. Концу следующей недели на водоёмах региона будут организованы купели.

А чтобы купания северян были не только комфортными, но и безопасными, инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области проводят ежегодные мероприятия по замеру толщины льда в местах оборудования прорубей.

Как сообщает Главного управления МЧС России по Мурманской области, на водоёмах осуществляется контроль толщины льда, проверка мест установки купелей и профилактическая работа с населением Мурманской области.

В Заполярной столице купель будет оборудована на самом популярном озере города «Семёновском», ледовое покрытие которого сегодня проверил старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области Виктор Дайнеко.

«Готовность льда – один из основных показателей организации купаний. На данный момент ледовое покрытие на озере Семёновском составляет 42 см, что вполне позволяет приступать к организации купели, - комментирует Виктор Александрович. - Однако, в связи с непредсказуемостью северной погоды мониторинг ледовой обстановки необходимо проводить ежедневно, разрешение на оборудование купели будет зависеть от конечных результатов. Советую всем гражданам наблюдать за новостями и накануне купания проверить список оборудованных мест. Они традиционно публикуются на сайте правительства Мурманской области, информационных ресурсах Епархии, муниципальных образований и Главного управления МЧС России по Мурманской области».

А вопросы организации в Североморске купаний в праздник Крещения Господня обсудили в администрации муниципалитета на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

По сложившейся традиции, купание пройдёт в загородном парке в ночь с 18 на 19 января. Лёд на реке Ваенге уже достаточно крепок. Контрольный замер толщины произведут на следующей неделе.

Для удобства граждан купель в районе моста будет оборудована деревянными настилами и сходами. Переодеться североморцы смогут в отапливаемых палатках. Освящения купели не будет.

Как сообщает администрация флотской столицы, время организованного купания с 23.00 до 3.00. В этот период экстренные службы будут нести дежурство в районе купели.

Фото: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/press-sluzhba/novosti/5189515#group=group-2&photo=1