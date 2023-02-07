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Мурманская область. Арктика (16+)07.02.23 11:30

«Лёд надежды нашей»: в Оленегорске прошли Всероссийские и Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту

На ледовых дорожках стадиона спортивной школы «Олимп» в Оленегорске прошли Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей». За победу боролось около 500 заполярных спортсменов.

На дистанции 50 метров победу одержали конькобежцы Маргарита Лисицына, Артем Верещагин, Таисия Лазаренко и Виктор Гришанов. На дистанции 100 метров лучший результат показали Мария Валигура, Ярослав Лоцманов, Дарья Горланова, Инга Матковская, Евгений Шелестов, а также Татьяна Макуха, Илья Корпусов, Максим Сутурин. 

Основная задача соревнований – продвижение идей здорового образа жизни, популяризация спорта и необходимости физкультурно-спортивных занятий.

Ещё одно спортивное событий, прошедшее на льду «Олимпа», объединило конькобежцев из Санкт-Петербурга, Мончегорска, Мурманска, Оленегорска, Архангельской и Вологодской областей, республик Карелия и Коми.

Межрегиональные спортивные соревнования по конькобежному спорту включали заезды на дистанции 500, 1000, 1500, 3000 и 5000 метров, а также масстарт 10 кругов. В соревнованиях участвовали юноши и девушки в возрасте от 14 до 15 лет, юноши и девушки в возрасте от 16 до 17 лет.

По итогам соревнований Максим Сутурин, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Мончегорска, выиграл дистанции в 1000 метров, 1500 и 3000 метров, стал серебряным призёром на 500 метров и на масстарте 10 кругов. Тренирует спортсмена Елена Крылова.  

Мария Валигура одержала победу на дистанции 3000 метров, взяла «серебро» на 1000 и 1500 метров, а также на масстарте 10 кругов. Иван Крахмалев стал бронзовым призёром на 1000, 1500 и 3000 метров. Оба спортсмена являются воспитанниками оленегорской спортивной школы «Олимп» и тренируются под руководством Натальи Зыкиной.

Впереди у заполярных конькобежцев – Всероссийские соревнования «Золотые коньки», которые пройдут с 19 по 21 февраля в Челябинске, сообщает региональное Министерство информационной политики.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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