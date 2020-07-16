Лёд тронулся – «Росатом» в этом году планирует создать СП с DP «World и Creon Group» для международных перевозок по СМП

Подконтрольное ГК «Росатом» ООО «Русатом Карго» до конца текущего года планирует создать СП с DP «World и Integrated service solutions», входящую «Creon Group», для развития нового логистического сервиса для перспективного Европейско-азиатского грузооборота на базе морских перевозок через Северный морской путь (СМП).

«В настоящее время мы ведём переговоры о создании совместного предприятия, которое собираемся закончить уже к концу года», - заявил глава «Русатом Карго» Алексей Неклюдов рамках заседания общественного совета Северного морского пути. По его словам, «цель такого СП - это сразу интегрироваться в международную систему товарообмена, гарантировать грузовую базу для пилотного старта, обеспечить привлечение необходимых компетенций в проект, в том числе наших партнёров».

Говоря о развитии Северного морского транзитного коридора (СМТК), Неклюдов отметил, что пилотная эксплуатация планируется с 2024 года. Сейчас компания вплотную приступила к прединвестиционной проработке СМТК, в рамках которой планируется уточнить целевой сегмент рынка и определить маркетинговую стратегию, выбрать площадки для перегрузочных хабов на востоке и на западе маршрута, а также провести аудит верфей для строительства кораблей пилотной серии.

«В период с 2020 по 2024 год мы планируем построить два перевалочных портовых хаба на северо-западе и северо-востоке страны для того, чтобы обеспечить быструю и эффективную перегрузку контейнеров, контейнерезированных грузов из фидерных судов на суда ледового класса, арктического класса. Собственно говоря, собираемся построить арктический флот, корабли класса Arc-7 предварительно выбраны. Помимо всего прочего будут организованы цифровые сервисы для работы логистической системы и организованы и фидерные перевозки для сбора грузов из европейских и азиатских портов и их транспортировки до перегрузочных хабов», - сказал он.