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Мурманская область. Арктика (16+)05.04.25 12:00

Ледники архипелага Шпицберген стремительно тают - ААНИИ

Учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) выяснили, что за последние пять лет ледники юго-западной части архипелага ежегодно теряют слой льда почти в 2,5 метра.

Шпицберген находится в эпицентре климатических изменений: подобное сокращение ледников последний раз происходило около 4000 лет назад, во времена пирамиды Хеопса и последних мамонтов.

«Темпы таяния ледников очень высокие. При сохранении текущей динамики потери массы, наш реперный ледник Альдегонда в окрестностях посёлка Баренцбург, имеющий среднюю толщину около 80 метров, может полностью исчезнуть через тридцать лет. Буквально на наших глазах», — рассказал научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института, к.г.н. Антон Терехов.

Отступление ледников принципиально влияет на арктические экосистемы, изменяя объём пресноводного стока, режим рек, динамику мерзлоты и состав акватории заливов.

Современные методы исследований, такие как георадиолокация и термометрия, показывают, что сокращается не только объём и площадь ледников, но и изменяется их гидротермическая структура, особенности пульсации и движения.

 

 

Фото (Анна Никулина, Олег Выборнов, Игорь Василевич, Никита Секисов, ААНИИ): https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457247401%2Fwall-165713521_6226

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