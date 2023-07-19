«Ледокол Арктика» - мурманчане выбрали концепцию новой детской площадки

На портале «Наш Север» завершилось голосование по выбору концепции нового детского игрового комплекса, который должен быть установлен взамен устаревшего оборудования в Центральном сквере Мурманска.

Традиционно это место для отдыха с детьми пользуется популярностью у жителей и гостей столицы региона. В связи с этим и принято решение обновить оборудование.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, на выбор было представлены две концепции: «Ледокол «Арктика» олицетворяет Мурманск как главные ворота в высокие широты и стилизована под самый современный атомный ледокол; концепция «Атом» символизирует неразрывную связь Кольского полуострова с мирным атомом.

С большим отрывом, получив 70,22% голосов, победила концепция «Ледокол Арктика». Работа по созданию комплекса начнётся в этом году.

Фото: https://gov-murman.ru