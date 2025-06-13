Ледокол «Арктика» прибыл с Санкт-Петербург для прохождения очередного освидетельствования

Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 11 июня прибыл на Балтийский завод ОСК для проведения планового межнавигационного ремонта и очередного освидетельствования РМРС.

Как сообщает bz.ru, специалисты завода проведут подготовку судна к докованию, включая проверку систем и оборудования, обеспечивающего безопасность атомной энергетической установки при стоянке в доке. После ледокол отбуксируют и заведут в док имени П.И. Велещинского на Кронштадтском морском заводе ОСК.

Как отметили в «Атомфлоте», работы в доке продлятся два месяца. УАЛ «Арктика» работал без захода в порт Мурманск с февраля 2025 года. За это время судном пройдено во льдах 18218 миль. Обеспечена проводка 48 судов.

В доке судно пройдёт комплексное обследование, включая диагностику подводной части корпуса, проверку рулевого устройства и валопроводов, специалисты восстановят антикоррозионное покрытие.

Очередное освидетельствование проводится в соответствии с требованиями Правил Российского морского регистра судоходства для подтверждения действия класса судна. Процедура является обязательной и выполняется каждые 5 лет, что гарантирует безопасность и техническую надежность эксплуатации ледокола в условиях Арктики.

Атомоход «Арктика» — флагман современного российского атомного ледокольного флота. Первое судно проекта 22220. Построено на Балтийском заводе и передано заказчику 21 октября 2020 года. Способно преодолевать льды толщиной до 3 метров.

Фото: https://www.bz.ru/press-office/news/ledokol-arktika-pribyl-na-balt/