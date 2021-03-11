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Мурманская область. Арктика (16+)11.03.21 12:00

Ледокол «Арктика» успешно работает практически уже вторую неделю

Головной ледокол проекта 22220 «Арктика» успешно работает после ремонта, сообщил заместитель гендиректора «Росатома» Вячеслав Рукша.

«Я сегодня могу гордо сказать, что первый головной атомный ледокол «Арктика» худо-бедно, но уже практически вторую неделю успешно работает. Надеюсь, все те болезни, которые пришли как всегда с таким большим новым проектом, в целом преодолены, не считая необходимости восстановления полной мощности правого электродвигателя. И таким образом, этот год - это уже будет год первой эксплуатации нового проекта 22220, который должен чётко обеспечить все дальнейшие проекты ледокольными проводками», - приводит ТАСС слова заместителя генерального директора.

Ранее Рукша сообщал журналистам, что отсутствие надлежащей системы отсоса паров масла в цилиндрах низкого давления потребовало возврата ледокола на базу в Мурманске.

Летом «Арктике» вновь предстоит стать на ремонт, но уже более серьёзный. В рамках гарантийных обязательств на Кронштадтском морском заводе специалистами Балтийского завода должен быть заменён гребной электродвигатель правого борта. На данный момент из-за выхода из строя во время испытаний обмотки статора электродвигателя максимальная мощность ледокола составляет 50 МВт вместо заложенной в проект конструкторами ЦКБ «Айсберг» мощности 60 МВт.

После замены самому мощному в мире атомному ледоколу вновь предстоят ходовые испытания.

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