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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.20 11:30

Ледокол «Арктика» вышел на заключительные ходовые испытания

23 июня от достроечной набережной Балтийского завода на заключительный этап ходовых испытаний вышел головной универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220. 

Как сообщает пресс-служба предприятия, ближайшие три недели в Финском заливе сдаточная команда Балтийского завода совместно с представителями контрагентских  организаций будут проверять работу механизмов и оборудования ледокола. Специалистами запланировано проведение комплекса  испытаний, в том числе работа паротурбинной установки, систем электродивижения судна, работа валопроводов и палубных механизмов (якорное и рулевое устройства). Будут протестированы скоростные и маневренные характеристики ледокола, функционирование общесудовых систем и систем автоматики. Кроме того, важным этапом ходовых испытаний станет проверка систем навигации и связи, а также работа вертолетного комплекса.

«При строительстве головного универсального атомного ледокола использовались инновационные решения, которые до этого не применялись на судах с ядерными энергетическими установками, - отмечает генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» оборудован системой электродвижения переменного тока с асинхронными гребными электродвигателями. На судне установлены главные генераторы высокого напряжения, специально спроектирована для данного проекта паротурбинная установка. Практически все оборудование на ледоколе произведено российскими компаниями. Во время ходовых испытаний будет проведена оценка взаимодействия гребной электрической установки с ядерной энергетической установкой и главными турбогенераторами. Мы вышли на заключительный этап испытаний, предшествующий вводу судна в эксплуатацию».

После возвращение на Балтийский завод судно будет передано заказчику. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год. Подведомственный «Росатому» ФГУП «Атомфлот» готовится получить судно в сентябре-октябре. 17 июня эту информацию подтвердил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава госкорпорации Алексей Лихачев. «В 20-х числах июня начнутся ходовые испытания, и планируем в сентябре, крайний срок - в октябре, получить его в промышленную эксплуатацию уже в «Атомфлот», - уточнял он.

Предполагается, что «Арктика» будет принята в эксплуатацию с ограничениями по мощности из-за частичного выхода из строя правого гребного электродвигателя в начале февраля, что обнаружилось на швартовых испытаниях. Смена двигателя запланирована в августе 2021 года, говорили источники, поскольку на его изготовление потребуется время.

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