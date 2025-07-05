Ледокол «Арктика» заведён в крупнейший сухой док в России

Специалисты Объединенной судостроительной корпорации в Санкт-Петербурге приступили к плановому техобслуживанию ледокола «Арктика».

Как сообщает vk.com/balticshipyard, атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 заведён в крупнейший сухой док в России им. П.И. Велещинского Кронштадтского морского завода ОСК для проведения планового технического обслуживания и освидетельствования Российским морским регистром судоходства.

В доке судно пройдёт комплексное обследование, включая диагностику подводной части корпуса, проверку рулевого устройства и валопроводов. Также будет восстановлено антикоррозионное покрытие.

Очередное освидетельствование проводится в соответствии с требованиями Правил Российского морского регистра судоходства для подтверждения действия класса судна. Процедура является обязательной и выполняется каждые 5 лет, что гарантирует безопасность и техническую надежность эксплуатации ледокола в условиях Арктического региона.

Напомним, универсальный атомный ледокол «Арктика» – головное судно проекта 22220, построенное на Балтийском заводе ОСК для ФГУП «Атомфлот». Ледоколы этого проекта являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в Западном районе Арктики.

Фото: https://vk.com/balticshipyard?z=photo-101090476_457259020%2F0672cd0934c1eede27