Ледокол «Илья Муромец» успешно обеспечил проводку кораблей в сложной ледовой обстановке Белого моря

Ледокол Северного флота «Илья Муромец» на этой неделе осуществил проводку нескольких боевых кораблей и судов обеспечения, совершавших межбазовый переход по Белому морю в сложной ледовой обстановке.

Ледокол был отправлен из Мурманска в Северодвинск для обеспечения безопасности плавания кораблей и судов Северного флота в горле Белого моря, где по оценке гидрометцентра флота, наблюдалось сезонное скопление льда.

По пути в Белое море экипаж ледокола доставил партию груза продовольствия в отдалённый гарнизон флота – посёлок Островной на побережье Кольского полуострова.

Проводка кораблей и судов в горле Белого моря была проведена успешно, несмотря на сложные гидрометеорологические условия по ветру.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в настоящее время ледокол продолжает действовать в Белом море.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12419217@egNews