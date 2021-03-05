Ледокол «Илья Муромец» вышел в море для участия в комплексной экспедиции Северного флота и РГО

В Баренцево море вышел ледокол Северного флота «Илья Муромец» с целью решения ряда задач ледокольного и гидрографического обеспечения сил флота. Ледокол также примет участие в комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО), проходящей в рамках патриотической акции «Помни войну».

Несколько позже к нему присоединится и многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус».

Наряду с решением основных задач похода, судам на переходе морем предстоит провести попутный поиск погибших в годы Великой Отечественной войны кораблей и судов Северного флота и союзников, прежде всего, из состава печально известного конвоя PQ-17.

Суда также выполнят съёмку рельефа дна и сбор гидрометеорологической информации по районам плавания в целях уточнения действующих руководств и навигационных морских карт.

Научное сопровождение комплексной экспедиции обеспечивают известные в нашей стране историки Мирослав Морозов, Андрей Кузнецов и Игорь Борисенко, авторы многих книг и статей по военно-морской тематике. По их мнению, во время данного этапа не стоит ожидать сенсационных результатов из-за крайне скудной исходной информации из донесений времён войны, однако приобретённый исследовательскими группами опыт в дальнейшем будет востребован для реализации задуманного в ходе последующих этапов комплексной экспедиции.

Экспедиция будет состоять из нескольких этапов и продлится по сентябрь 2021 года. В ней примут участие подводные поисковики РГО, будут задействованы гидрографические суда и катера Северного флота, ледокол «Илья Муромец», многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус», корабли Кольской флотилии разнородных сил.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, с 2018 по 2020 год Северный флот совместно с РГО провел несколько экспедиций в Арктике, Баренцевом и Белом морях. Эти экспедиции получили высокую оценку руководства Министерства обороны Российской Федерации, а в 2019 году были удостоены национальной премии «Хрустальный компас».