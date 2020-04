Ледокол «Капитан Драницын» после завершения международной полярной экспедиции пришёл в порт Мурманск

Дизель-электрический ледокол «Капитан Драницын» вернулся в порт приписки Мурманск после продолжительной навигации.

Как сообщает пресс-служба ФГУП «Росморпорт», c ноября 2019 года судно участвовало в международной полярной экспедиции «MOSAiC» (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate), изучающей влияние самого северного региона на глобальный климат. В высоких широтах Арктики ледокол обеспечивал доставку снабжения, сменного экипажа и научных работников на дрейфующую станцию проекта, базой для которой является немецкий ледокол «Polarstern».

«Капитан Драницын» стал первым в мире дизель-электрическим ледоколом, который достиг самой высокой точки в Арктике – 880 36' северной широты в зимний период.

После возвращения в порт ледокол «Капитан Драницын» в течение четырнадцати дней отстаивался на якорной стоянке в соответствии с предписанием Роспотребнадзора о карантинных мероприятиях.

Ранее ледокол заходил в норвежский порт Тромсё, куда он доставил ученых и сменный экипаж немецкого судна и где произвёл утилизацию отходов, вывезенных с ледокола «Polarstern».