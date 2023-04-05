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Мурманская область. Арктика (16+)05.04.23 10:15

Ледокол «Красин» после ремонта отправился на работу в Арктику

Из морского порта Мурманск 1 апреля после успешного завершения ремонтных работ вышел для работы на трассах Северного морского пути дизель-электрический ледокол «Красин» Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт».

Как сообщает morflot.gov.ru, на ледоколе проведён классификационный ремонт главных и вспомогательных двигателей, корпуса, основных и вспомогательных систем, главных генераторов, гребных электродвигателей.

Швартовные и ходовые испытания ледокола «Красин» подтверждают заявленные технические возможности судна, которые удостоверены очередным освидетельствованием классификационного общества РС.

Девять дизельных установок суммарной мощностью в 30,4 МВт приводят в движение 3 гребных вала. Ледокол может преодолевать льды толщиной 1,8 метра на скорости 4-6 узлов. Ледокольная проводка судов осуществляется как «вплотную», за исключением судов с носовым бульбом, так и методом лидирования. Ледокол оборудован носовыми кранами грузоподъёмностью 3 тонны и кормовыми – грузоподъёмностью 10 тонн, может перевозить до 100 тонн грузов и 12 пассажиров.

Напомним, ледокол «Красин» был построен в 1976 году. Судно названо в честь советского политического деятеля Леонида Борисовича Красина, в разные годы занимавшего должности Народного комиссара торговли и промышленности, путей сообщения, внешней торговли РСФСР, первого Народного комиссара внешней торговли СССР.

 

 

Фото: https://vk.com/morflot_gov?z=photo-217451119_457239667%2Fwall-217451119_240

 

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