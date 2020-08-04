Ледокол «Обь» и буксир «Юрибей» Росатомфлота обеспечили швартовку газовоза на рейдовом перегрузочном комплексе СПГ

Ледокол «Обь» и ледокольный буксир «Юрибей» проекта «Портофлот» ФГУП «Атомфлот» приняли участие в обеспечении тестовой швартовки танкера-газовоза на рейдовом месте Временного рейдового перегрузочного комплекса (ВРПК) сжиженного природного газа (СПГ) в Мурманской области.

Район расположения ВРПК находится на акватории восточной части Кильдинского пролива, расположенной между островом Кильдин и Мурманским берегом Кольского полуострова.

Тестовая швартовка танкера-газовоза на рейдовом месте Временного рейдового перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Мурманской области реализуется ООО «НОВАТЭК-Западная Арктика».

Целью операции стала проверка готовности ВРПК к приёмке и швартовке судов на рейдовых местах комплекса, а также проверка необходимости корректирующих мероприятий, направленных на оптимизацию операций по швартовке и обеспечению безопасной стоянки.

«Операция прошла на отлично, - отметил первый заместитель генерального директора – директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – В ходе тестовой швартовки, в которой приняли участие суда портового флота «Росатомфлота», была проведена швартовка и раскрепление судна-газовоза на одном из рейдовых мест ВРПК. А также открытие временного пункта пропуска через государственную границу РФ на судне-газовозе, оценка времени, затрачиваемого на все необходимые мероприятия, проверка готовности к спасению человека, оказавшегося за бортом».

В составе ВРПК имеются два рейдовых места (стоянки) для швартовки танкеров- транспортировщиков и перегрузки СПГ на танкеры-отвозчики по схеме ship-to-ship и место для швартовки многофункционального судна, обеспечивающего работу и проживание персонала ВРПК и государственных контролирующих органов.

Напомним, что в рамках реализации «Плана развития инфраструктуры СМП до 2035 года», который был утвержден распоряжением Правительства РФ от 21 декабря 2019 года № 3120-р, до 1 января 2021 года Минвостокразвития России, Минтранс России, Госкорпорация «Росатом» должны подготовить предварительное технико-экономического обоснование создания портов-хабов в Мурманске и Петропавловске-Камчатском для обслуживания международных (в том числе транзитных) перевозок по Северному морскому пути, сообщает отдел коммуникаций «Росатомфлота».

Перевалка необходима, чтобы оптимизировать использование специально построенных для «Ямал СПГ» танкеров усиленного ледового класса Arc7, способных самостоятельно ходить во льдах. В районе Мурманска море уже свободно ото льда благодаря влиянию Гольфстрима, и газ могут везти обычные СПГ-танкеры, которые к тому же более быстроходны за счет наличия бульба. Исходно схема с перевалкой в районе Кольского полуострова была выбрана «НОВАТЭКом» вынужденно — «Ямал СПГ» запускался на год быстрее графика, газ нужно было вывозить, а из заказанных для проекта 15 танкеров Arc7 почти половина ещё не была сдана.

Хотя организовать перевалку борт-борт сразу в районе Мурманска было бы дешевле, «НОВАТЭК» в 2018 году выбрал Норвегию и заключил соответствующий контракт с компанией «Tschudi». Это было связано с тем, что принятые в 2017 году поправки к Кодексу торгового мореплавания позволяют осуществлять каботажные перевозки по Севморпути только судами под российским флагом.