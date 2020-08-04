Объезд перекрываемого участка автодороги Р-21 «Кола» возможен только по городу МурманскуВ Мурманской области 5 августа пройдёт проверка систем оповещения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)04.08.20 16:37

Ледокол «Обь» и буксир «Юрибей» Росатомфлота обеспечили швартовку газовоза на рейдовом перегрузочном комплексе СПГ

Ледокол «Обь» и ледокольный буксир «Юрибей» проекта «Портофлот» ФГУП «Атомфлот» приняли участие в обеспечении тестовой швартовки танкера-газовоза на рейдовом месте Временного рейдового перегрузочного комплекса (ВРПК) сжиженного природного газа (СПГ) в Мурманской области.

Район расположения ВРПК находится на акватории восточной части Кильдинского пролива, расположенной между островом Кильдин и Мурманским берегом Кольского полуострова.

Тестовая швартовка танкера-газовоза на рейдовом месте Временного рейдового перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Мурманской области реализуется ООО «НОВАТЭК-Западная Арктика».

Целью операции стала проверка готовности ВРПК к приёмке и швартовке судов на рейдовых местах комплекса, а также проверка необходимости корректирующих мероприятий, направленных на оптимизацию операций по швартовке и обеспечению безопасной стоянки.

«Операция прошла на отлично, - отметил первый заместитель генерального директора – директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – В ходе тестовой швартовки, в которой приняли участие суда портового флота «Росатомфлота», была проведена швартовка и раскрепление судна-газовоза на одном из рейдовых мест ВРПК. А также открытие временного пункта пропуска через государственную границу РФ на судне-газовозе, оценка времени, затрачиваемого на все необходимые мероприятия, проверка готовности к спасению человека, оказавшегося за бортом».

В составе ВРПК имеются два рейдовых места (стоянки) для швартовки танкеров- транспортировщиков и перегрузки СПГ на танкеры-отвозчики по схеме ship-to-ship и место для швартовки многофункционального судна, обеспечивающего работу и проживание персонала ВРПК и государственных контролирующих органов.

Напомним, что в рамках реализации «Плана развития инфраструктуры СМП до 2035 года», который был утвержден распоряжением Правительства РФ от 21 декабря 2019 года № 3120-р, до 1 января 2021 года Минвостокразвития России, Минтранс России, Госкорпорация «Росатом» должны подготовить предварительное технико-экономического обоснование создания портов-хабов в Мурманске и Петропавловске-Камчатском для обслуживания международных (в том числе транзитных) перевозок по Северному морскому пути, сообщает отдел коммуникаций «Росатомфлота».

Перевалка необходима, чтобы оптимизировать использование специально построенных для «Ямал СПГ» танкеров усиленного ледового класса Arc7, способных самостоятельно ходить во льдах. В районе Мурманска море уже свободно ото льда благодаря влиянию Гольфстрима, и газ могут везти обычные СПГ-танкеры, которые к тому же более быстроходны за счет наличия бульба. Исходно схема с перевалкой в районе Кольского полуострова была выбрана «НОВАТЭКом» вынужденно — «Ямал СПГ» запускался на год быстрее графика, газ нужно было вывозить, а из заказанных для проекта 15 танкеров Arc7 почти половина ещё не была сдана.

Хотя организовать перевалку борт-борт сразу в районе Мурманска было бы дешевле, «НОВАТЭК» в 2018 году выбрал Норвегию и заключил соответствующий контракт с компанией «Tschudi». Это было связано с тем, что принятые в 2017 году поправки к Кодексу торгового мореплавания позволяют осуществлять каботажные перевозки по Севморпути только судами под российским флагом.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Целевой показатель грузооборота по Севморпути становится призрачным
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
31.07.20 12:20
Войди туда, сними противогаз, вдохни полной грудью и "открой для себя город-порт" - "На Севере жить!" Ещё вдох-выдох, слушайте меня, Вам становится легко, глаза закрываются, Вы погружаетесь в сон...
Комментарий к новости:Открой для себя город-порт!
Илья
28.07.20 15:55
А где такую справку получают?
Комментарий к новости:В санаториях и домах отдыха отдыхающих ждут со справкой об эпидокружении
Varsin
28.07.20 08:57
Очередная блажь богатых россиян и губернатора, который хочет попиариться.
Комментарий к новости:Мурманская область должна стать центром арктического туризма и создания необходимой инфраструктуры для отдыха на воде
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире17:05«Бабий бунт, или Война в Новоселково». Художественный сериал, 9 серия (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Иллюзия охоты». Художественный сериал, 1 серия (12+)
-PRO Деньги (16+)Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на одного человека в месяц по Мурманской с начала года увеличилась на 8,8%-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 78 копеек, евро - на 72 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС в июле 2020 года выработала более 500 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 4 августа-PRO Нефть и газ (18+)Ледокол «Обь» и буксир «Юрибей» Росатомфлота обеспечили швартовку газовоза на рейдовом перегрузочном комплексе СПГ-PRO Законы (18+)Пять дней для работы над ошибками – жёсткие поправки правительства РФ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.07.20: Учёные прогнозируют вторую волну заражений коронавирусом осенью. Как вы относитесь к тому, что власти страны повторно введут режим ограничений?Проголосовало: 637 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика