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Мурманская область. Арктика (16+)01.10.24 15:00

Ледокол под названием «Мурманск»: на оперативном совещании Юрий Сердечкин рассказал о том, как Мурманск отметит 108-летие города

Глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин вчера на оперативном совещании в правительстве региона рассказал о мероприятиях, которые подготовлены в честь праздника. Они пройдут 5 октября сразу на нескольких площадках в центре города.

«На улице Ленинградской развернется своеобразный «Мурманский Арбат». Здесь расположатся молодежные площадки, научное шоу и интерактив с мыльными пузырями, шатер-караоке и выставка автомобилей от партнёров праздника. Также запланирован танцевальный мастер-класс», – сообщил Юрий Сердечкин.

В сквере на улице Ленинградской пройдет танцевальная программа под открытым небом, выступят участники проекта «Мелодии мурманского лета».

На улице Воровского, вблизи дома №11, с 4 по 6 октября ежедневно с 12.00 до 20.00 будет работать традиционная гастрономическая ярмарка «На Севере – вкусно!».

«Каждый год праздник в честь Дня города не обходится без спортивной программы. В 10.30 от магазина «Лента» на улице Шевченко стартует мотопробег по городу. После мотоциклы разместят на парковке возле конгресс-отеля «Меридиан». Там же в 11 часов будет дан старт забега для дошкольников. Также запланированы работа площадки «Родной двор – родной город», турнир по фиджитал-футболу, турнир по лазертагу», – рассказал глава администрации.

В 12 часов начнёт свою работу площадка по робототехнике, где все желающие смогут сконструировать собственного робота и принять участие в компьютерной игре, посвящённой Дню города.

Как сообщает региональное Министерство информационной политик, на Семеновском озере в 12 часов начнутся соревнования по заплыву в холодной воде на дистанции 108 метров. В 13.30 стартует Кубок города Мурманска по серфингу в дисциплине «доска с веслом».

Морской стихии будет посвящено основное действие на главной сцене праздника, которая будет расположена на площади Пять Углов. Сцена будет оформлена в виде ледокола под названием «Мурманск».

Также Юрий Сердечкин отметил, что в концертную программу включены творческие коллективы города-героя Мурманска, а также городов области: Колы, Мончегорска, Североморска и поселка Зеленоборский. Также на сцене на Пяти Углах выступит солист Мариинского театра, баритон Дмитрий Подражанец (г. Санкт-Петербург).

В финальной части праздника подарком для всех мурманчан и гостей города станет выступление группы «Dabro».

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/

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