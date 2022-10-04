Ледокол проекта 22220 «Урал» выйдет на ходовые испытания после 11 октября — Вячеслав Рукша

Атомный ледокол проекта 22220 «Урал», строящийся на Балтийском заводе, выйдет на ходовые испытания после 11 октября текущего года. Об этом на сессии «Северный морской путь» на Морском конгрессе в Москве сообщил заместитель генерального директора – директор дирекции Северного морского пути (СМП) государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Вячеслав Рукша.

«Предварительно, надеюсь, что «Урал» с 11 октября выходит на ходовые испытания, и 15 или 30 ноября будет принят в эксплуатацию», ‒ сказал он.

Как сообщает «ПортНьюс», в настоящее время на Балтийском заводе по заказу ФГУП «Атомфлот» ведётся строительство трёх атомоходов проекта 22220. Это ледоколы «Урал», «Якутия» и «Чукотка». Введены в эксплуатация головной ледокол проекта «Арктика» и первый ледокол серии — «Сибирь».

В мае 2022 года на ледоколе «Урал» был запущен реактор.

Фото: https://vk.com/nevainter?z=photo-184514604_457239278%2Falbum-184514604_00%2Frev