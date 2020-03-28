Ледокол «Виктор Черномырдин» будет введён в эксплуатацию в 2020 году – ФА «Росморречфлот»

Дизель-электрический ледокол мощностью 25 мВт «Виктор Черномырдин» будет введён в эксплуатацию в 2020 году. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии и общественного совета «Росморречфлота» сообщил руководитель «Росморречфлота» Александр Пошивай. По его словам, судно будет работать на трассах арктических морей и Балтики.

В декабре 2020 года в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сообщили, что планируемый срок сдачи ледокола - I квартал 2020 года.

«Виктор Черномырдин» - один из самых мощных дизель-электрических ледоколов в мире. Судно водоизмещением 22,3 тыс. тонн способно развивать скорость около 17 узлов на чистой воде и проходить льды толщиной до трех метров в сплошном поле со снежным покровом 20 см со скоростью 2 узла на переднем и заднем ходу. Ледокол отличает высокая маневренность, он оснащен системой пневмообмыва корпуса против образования снежно-ледовой корки. Экипаж – 38 человек. Автономность – 61 сутки.

Ледокол предназначен для ледокольной проводки и буксировки судов. Способен перевозить и снабжать научные экспедиции в Арктике и Антарктике: на судне размещаются до 90 человек помимо основного экипажа, есть специальные помещения и лаборатории для размещения научного оборудования. Ледокол может выполнять функции пожарного судна.