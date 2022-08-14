Ледокол «Виктор Черномырдин» может взять на борт порядка 90 туристов

Дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» ФГУП «Росморпорт» получил характеристику «Passenger ship» в символе класса. Теперь судно может использоваться для проведения арктических круизов, в том числе путешествий на Северный полюс, в свободный от уставной деятельности период.

Как сообщается на сайте «Росморпорта», представители ФГУП «Росморпорт» совместно с представителями промышленности и экипажем ледокола «Виктор Черномырдин» предварительно произвели комплекс работ по модернизации. Основные работы были направлены на обеспечение безопасности пассажиров в соответствии с требованиями правил Российского морского регистра судоходства и международных конвенций, предъявляемых к судам, имеющим в символе класса характеристику «Passenger ship».

Всего судно сможет вместить порядка 90 туристов.

Ледокол «Виктор Черномырдин» способен выполнять ледокольные операции при толщине льда до 3 метров и развивать скорость до 17,8 узла на чистой воде. Автономность работы судна составляет до 60 суток.

Многофункциональный ледокол способен обеспечивать ледокольные проводки, участвовать в научно-исследовательских экспедициях, принимать вертолеты, перевозить снабжение и контейнеры, оборудован лабораториями для проведения научных исследований, системой динамического позиционирования и комфортными условиями для проживания пассажиров.

Фото: https://www.rosmorport.ru/news/company/45833/#media-3