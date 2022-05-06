Ледокол «Виктор Черномырдин» проходит первый этап ледовых испытаний в Карском море

Ледокол «Виктор Черномырдин» вышел на плановые ледовые испытания из Мурманска 1 мая и совершил переход в Карское море, обогнув архипелаг Новая Земля, пройдя мимо мыса Желания.

Как сообщает ФГУП «Росморпорт», ледокол подошёл к кромке припайных ледовых полей между Каменными островами и материковой частью России, к востоку от Диксона, где представители Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) и Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) высадились на лед для измерения толщины ледяного покрова.

Кроме того, также предполагается проведение оценки льда и снежного покрова на соответствие требованиям методики проведения ледовых испытаний нового мощного дизель-электрического ледокола.

По данным экспертов, средняя толщина льда в районе проведения ледовых испытаний составила 1,5-2 метра, высота снежного покрова – 0,4-0,7 метра, торосов – около 1 метра.

«Виктор Черномырдин» – флагман флота ФГУП «Росморпорт», самый крупный неатомный ледокол, спроектированный российскими конструкторами и заложенный на отечественной верфи в ХХI веке. Обладает мощностью 25 МВт на винтах, имеет ледовый класс Icebreaker8, способен развивать скорость до 17,8 узлов на чистой воде. Автономность работы составляет до 60 суток.

Фото: https://vk.com/rosmorport?z=photo-160361006_457241314%2Falbum-160361006_00%2Frev