Ледокол «Виктор Черномырдин», пройдя испытания ледяным полем, вернулся в морской порт Мурманск

Ледокол «Виктор Черномырдин» 17 мая встал на якорь на рейде морского порта Мурманск после успешного завершения ледовых испытаний, которые проходили в Арктике, в восточной части Карского моря.

Как сообщает rosmorport.ru, в ходе испытаний ледокол «Виктор Черномырдин» подтвердил, что способен продвигаться непрерывным ходом в сплошном ледяном поле толщиной до 2 метров, а также выполнять ледокольные операции при толщине льда до 3 метров.

Напомним, многофункциональное инновационное судно вышло на испытания из морского порта приписки Большой порт Санкт-Петербург 17 апреля 2022 года. За месяц ледокол преодолел 5372 морские мили и 5 морей: Балтийское, Северное, Норвежское, Баренцево и Карское.

В рамках экспедиции ледокол «Виктор Черномырдин» в сложных ледовых условиях выполнил постановку к ледовому причалу атомного лихтеровоза «Севморпуть» в Енисейском заливе. Общая протяжённость сформированного канала составила более 27 морских миль.

На обратном пути ледокол прошёл вблизи архипелага Новая Земля – такой маршрут был выбран в качестве оптимального с учетом прогноза дрейфа ледовых полей и приближения фронта циклона.

По выходе из ледовых полей ледокол «Виктор Черномырдин» успешно выполнил элемент маневрирования – разворот на чистой воде при использовании азиподов.

Фото: https://vk.com/rosmorport?z=photo-160361006_457241336%2Falbum-160361006_00%2Frev