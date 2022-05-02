Ледокол «Виктор Черномырдин» выходит на ледовые испытания

Ледокол «Виктор Черномырдин», завершив проводки в Финском заливе, прибыл вчера в Мурманск, откуда направляется в Арктику на плановые ледовые испытания.

Как сообщает пресс-служба ФГУП «Росморпорт», ледовые испытания планируется проводить в Карском море, в районах, где толщина льда и его прочность соответствуют методике проведения испытаний.

Ледокол «Виктор Черномырдин» способен продвигаться непрерывным ходом в сплошном ледяном поле толщиной до 2 метров, а также выполнять ледокольные операции при толщине льда до 3 метров.

На борту ледокола находятся члены научной экспедиции: представители Арктического и антарктического научно-исследовательского института, Крыловского государственного научного центра, а также представители ФГУП «Росморпорт».

Программа ледовых испытаний рассчитана на 10-15 суток в зависимости от фактического состояния ледовых полей и удаленности районов проведения испытаний.

Многофункциональный ледокол имеет 2 вертолётные площадки. Он способен не только обеспечивать ледокольные проводки, но и участвовать в научных экспедициях и поисково-спасательных операциях, перевозить контейнеры, а также выполнять функции пожарного судна.

Фото: https://vk.com/rosmorport?z=photo-160361006_457241307%2Falbum-160361006_00%2Frev