«Ледокол знаний»: мурманские школьники отправятся на Северный полюс

Пятая юбилейная арктическая экспедиция «Росатома» «Ледокол знаний» приурочена к 65-летию атомного ледокольного флота. Она стартует из Мурманска 13 августа и впервые станет международной.

Атомный ледокол «50 лет Победы» примет на борт школьников и экспертов из 15 стран, включая Монголию, Венгрию, Индию, Китай и ЮАР. Некоторые из них станут первыми представителями своих государств, которые достигнут Северного полюса на атомоходе.

В команду арктической экспедиции вошли дети из 28 регионов страны, в том числе из Мурманской области. На макушку планеты отправятся ученик 11 класса Мурманского политехнического лицея Алексей Павлов и выпускник 11 класса гимназии №1 г. Мурманска Иван Верещагин.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, участники экспедиции доставят на Северный полюс флаги своих регионов и стран, станут первыми слушателями цикла лекций «Самый северный лекторий» Российского общества «Знание», познакомятся во время рейса с достижениями и технологиями атомной промышленности, своими глазами увидят русскую Арктику и получат новые знания.

«Ледокол знаний» отправится к Северному полюсу 13 августа, ориентировочно 17 августа дойдёт до точки назначения, а 22 августа вернётся обратно в порт Мурманска.

Фото (Алексей БАШКИРОВ, ГК «Росатом»): https://gov-murman.ru/info/news/