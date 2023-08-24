«Ледокол знаний» вернулся из экспедиции

Сегодня в мурманский порт вернулся атомный ледокол «50 лет Победы», совершивший путешествие на Северный полюс. Участниками экспедиции стали более 80 талантливых ребят – финалистов проекта «Ледокол знаний», победителей и призёров различных всероссийских конкурсов.

Мурманскую область представляли Михаил Мелещенко, ученик кадетской школы Мурманска, трижды призёр заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2023 году, и Ксения Карпелянская, ученица Мурманского академического лицея, победитель конкурса «Отличники «Росатомфлота».

Ребят приветствовала министр образования и науки Диана Кузнецова, которая поздравила их с окончанием экспедиции, пожелала дальнейших успехов в учёбе и освоении всех возможностей, которые предоставляет талантливой молодёжи Россия и родной регион.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, в Год педагога и наставника школьники поблагодарили тех, кто открыл им дорогу к знаниям и научил верить в свои силы, ребята хором сказали «Спасибо, учитель!», ещё не ступив на причал.

Фото: https://gov-murman.ru