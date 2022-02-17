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Мурманская область. Арктика (16+)17.02.22 16:30

Ледоколы Мурманского филиала «Росморпорта» с начала года осуществили ледокольные проводки 21 судна

Ледоколы Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» «Адмирал Макаров» и «Капитан Драницын» в период осенне-зимней навигации 2021-2022 годов обеспечивают ледокольную проводку судов на маршрутах Северного морского пути. Как сообщила пресс-служба предприятия, с начала года двумя ледоколами осуществлены ледокольные проводки 21 судна.

Общая длина пройденного маршрута ледоколов составила более 7250 морских миль, из них две трети маршрута им пришлось проходить в тяжелых ледовых условиях с толщиной льда более 1,5 метра, сильными сжатиями и торосами.

Ледокол «Адмирал Макаров» в настоящее время занимается ледокольными проводками судов в акватории Карского моря, которые осуществляют плавание по маршрутам между морскими портами Архангельск и Дудинка. Планируется, что ледокол будет обеспечивать ледокольные проводки судов в этом районе судоходства до конца мая 2022 года.

В свою очередь, ледокол «Капитан Драницын» в настоящее время выполняет ледокольную проводку на буксире судна «Инженер Трубин». В составе каравана судов, следующих в западном направлении по маршруту Северного морского пути, также присутствуют атомный ледокол «Арктика» и судно «Полар Кинг». Ожидается, что ледокольная проводка судов в составе каравана завершится в третьей декаде февраля 2022 года в районе мыса Желания на Северном острове архипелага Новая Земля или у Карских ворот, соединяющих Баренцево и Карские моря, в зависимости от ледовой обстановки на маршруте следования, после чего грузовые суда самостоятельно отправятся в плавание в морские порты назначения.

Ранее, в середине декабря 2021 года, ледокол «Капитан Драницын» совместно с атомным ледоколом «Арктика» выполнил дальнюю ледокольную проводку трех судов от западной кромки льдов Карского моря до морского порта Певек в сложных ледовых условиях. После благополучного прибытия судов в морской порт Певек в январе 2022 года ледокол «Капитан Драницын» совместно с атомным ледоколом «Арктика» обеспечил вывод двух судов «Лев Яшин» и «Юрий Аршеневский» из морского порта Певек и их ледокольную проводку до Чукотского моря в сложных ледовых условиях.

Фото: https://www.rosmorport.ru/filials/mur_news_main/44005/#media-1

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