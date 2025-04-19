Лёдолазы собрались помериться силами на Рогозерской

В эту субботу в Мурманске проходит чемпионат и первенство города по альпинизму в дисциплине «ледолазание». Соревнования проводятся в двух возрастных категориях: мужчины и женщины старше 18 лет; юноши и девушки 2008-2010 г.р.

Спортсмены состязаются в индивидуальном зачёте. Оценивается скорость прохождения маршрута и его сложность.

В отличие от предыдущих лет, когда местом проведения соревнований становился Абрам-Мыс, в этом году альпинисты покоряют скально-ледовый массив в районе гаражного кооператива №81 на улице Рогозерской.

В состязаниях принимают участие порядка 20 спортсменов. Победители городского чемпионата получат возможность войти в состав сборной Мурманска и принять участие в областных соревнованиях.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29795&page=1