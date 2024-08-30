Ледостойкая платформа «Северный полюс» вновь отправилась в Арктику

Отметим, что перед выходом из города на Неве, Российский морской регистр судоходства завершил плановое ежегодное освидетельствование грузоподъёмных устройств научно-экспедиционного судна ледостойкой платформы «Северный полюс». Результаты проверки подтвердили их полную исправность и работоспособность.

Вчера из порта Санкт-Петербург уникальное научно-экспедиционное судно вышло в Мурманск, где будет дан старт дрейфующей полярной экспедиции «Северный полюс-42».

Как сообщает vk.com/arcticandantarctic, в высоких широтах ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института проведут десятки научных исследований, важных для изучения процессов изменения климата, прокладки маршрутов по Северному морскому пути и обеспечения гидрометеобезопасности Российской Федерации.

Судно позволяет изучать природную среду комплексно – от дна Северного Ледовитого океана до верхних слоев атмосферы и ближнего космоса.

«Возможности ледостойкой платформы позволяют нам применять в работе самое современное оборудование, погружать приборы на любую глубину в Северном Ледовитом океане, изучать ближний космос, использовать спутники и беспилотные аппараты. Нам удалось создать практически непрерывную программу междисциплинарных научных исследований в высоких широтах Арктики, которая будет длиться многие годы. Ничего подобного ранее невозможно было даже представить! Данные, передаваемые с ледостойкой платформы, очень важны как для фундаментальных, так и для прикладных задач, стратегически важных для государства», - отметил Александр Макаров.

Отметим, что перед выходом из города на Неве, Российский морской регистр судоходства завершил плановое ежегодное освидетельствование грузоподъёмных устройств научно-экспедиционного судна ледостойкой платформы «Северный полюс». Результаты проверки подтвердили их полную исправность и работоспособность.

Освидетельствование судовых грузоподъемных устройств является неотъемлемой частью подтверждения высоких стандартов безопасности при грузовых операциях как в порту, так и на море. В ходе проверки подтверждается соответствие технических характеристик оборудования выданным на него документам Регистра и применимым требованиям Правил по грузоподъемным устройствам морских судов, а также соблюдения установленных ограничений в отношении допускаемой грузоподъёмности.

Успешное завершение освидетельствования подтверждает высокую степень готовности ЛСП «Северный полюс» к выполнению задач в высоких широтах.

Фото и видео (Полина ПАЦЕВА, Сергей БОГОМЯКО, ААНИИ): https://vk.com/video-165713521_456239584