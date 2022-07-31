Ледовары готовят «Апатит - Арену» к спортивному сезону

В преддверии августа в спортивном оздоровительном центре «Апатит - Арена» спорткомплекса «Горняк» готовится к новому сезону ледовая площадка. 28 июля здесь продолжается процесс заливки льда. Он сложный и не очень быстрый, однако, требуемый уровень качества и безопасности несовместим со спешкой.

Ледовары уже залили в среднем 1 сантиметр льда из нужных четырёх. Под ним – новые, красочные баннеры и разметка. Впереди ещё немало работы, но я уверен, что профессионалы своего дела с ней справятся, написал на странице vk.com/tvoy_kirovsk Алексей Малышев.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo478084170_457239243%2Fwall-148376343_54164