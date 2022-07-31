Мурманская область. Арктика (16+)31.07.22 10:00
Ледовары готовят «Апатит - Арену» к спортивному сезону
В преддверии августа в спортивном оздоровительном центре «Апатит - Арена» спорткомплекса «Горняк» готовится к новому сезону ледовая площадка. 28 июля здесь продолжается процесс заливки льда. Он сложный и не очень быстрый, однако, требуемый уровень качества и безопасности несовместим со спешкой.
Ледовары уже залили в среднем 1 сантиметр льда из нужных четырёх. Под ним – новые, красочные баннеры и разметка. Впереди ещё немало работы, но я уверен, что профессионалы своего дела с ней справятся, написал на странице vk.com/tvoy_kirovsk Алексей Малышев.
Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo478084170_457239243%2Fwall-148376343_54164
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-
Последние комментарии
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
-Скоро в эфире17:10«Путешествие по Тебердинскому заповеднику». Документальный фильм (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,35 рубля, доллар укрепился почти на 1,11 рубля-PRO Энергетику (18+)20 работников КАЭС удостоены награды «Лидер ПСР» за высокие достижения в области внедрения и развития производственной системы «Росатом» (ПСР)-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 1 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Основной угрозой нацбезопасности РФ в мировом океане является курс США на доминирование и рост активности НАТО - морская доктрина России