Ледовая арена «Метеор» приглашает на день открытых дверей

В воскресенье, 3 июля, на ледовой арене «Метеор» (просп. Кольский, 25, корп. 2) пройдёт день открытых дверей. Прийти может каждый желающий.

Как сообщает администрация города Мурманска, гостей мероприятия познакомят с возможностями спорткомплекса, а опытные тренеры городской спортивной школы №6 по зимним видам спорта проведут мастер-классы по фигурному катанию и хоккею. Это должно быть особенно интересно родителям, которые хотят приобщить своего ребёнка к активному образу жизни и занятиям спортом.

В холле ледовой арены можно будет получить актуальную информацию о спортивной школе, консультацию по вопросам поступления и записать ребёнка на понравившееся направление.

Расписание сеансов со свободным входом: 14.00 – 15.30 (с тренерами из спортшколы №6); 16.00 – 17.30 (с тренерами из спортшколы №6); 18:00 – 20.00. Услуги проката и заточки коньков будут оказываться на платной основе.

Напомним, арена «Метеор» открылась 27 февраля 2021 года. На хоккейном поле размером 60 на 30 метров осуществляется полноценный учебно-тренировочный процесс по хоккею и фигурному катанию, а также проводятся спортивные соревнования. Поддерживать покрытие в хорошем состоянии помогает специализированная техника: машина для заливки и подготовки льда и мощная холодильная система. Для болельщиков предусмотрены трибуны на 200 человек.

Арена отвечает всем современным требованиям и располагает необходимой инфраструктурой. К услугам посетителей и спортсменов раздевалки, медицинский кабинет, парковка, кафе.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22551&page=9