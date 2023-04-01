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Мурманская область. Арктика (16+)01.04.23 15:00

Ледовый прогноз на первую половину навигации 2023 года в Баренцевом море и по СМП благоприятный

Учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) подготовили долгосрочные ледовые прогнозы для арктических морей на трассе Северного морского пути на первую половину навигации (июнь-август) 2023 года.

Как сообщается на сайте ФГБУ «ГлавСевморпуть», в первой половине навигации в российских арктических морях на трассе СМП ожидается следующий фон развития ледовых условий: благоприятный — в Баренцевом море и юго-западной части Карского моря; средний с тенденцией к благоприятному — в море Лаптевых; средний — в северо-восточной части Карского моря, в Восточно-Сибирском море и юго-западной части Чукотского моря. Неблагоприятного фона в первой половине навигации не ожидается.

Ледовитость Баренцева моря будет меньше средних многолетних значений. В апреле-июне южная граница дрейфующих льдов будет располагаться севернее своего среднего многолетнего положения на 100-200 км, а в июле-августе — на 50-100 км севернее.

В Карском море площадь Новоземельского ледяного массива в июне-августе ожидается на 8-16% меньше средних многолетних значений. Площадь Североземельского ледяного массива в июле-августе ожидается на 4-7% меньше обычного. Взлом припая в прибрежной части пролива Вилькицкого ожидается в сроки, близкие к среднемноголетним — 20 июля.

Фото (Алексей Логинов, ААНИИ): https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457244730%2Fwall-165713521_5401

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