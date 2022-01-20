Ледяной дождь стал причиной закрытия региональных дорог

Сегодня ночью ледяной дождь стал причиной временного закрытия движения на трассах Умба-Кандалакша и «Салла». Дорожное покрытие было настолько скользким, что передвижение по нему стало небезопасным. За ночь дорога было прочищена спецтехникой, проведена обработка противогололёдными материалами.

К настоящему времени проезд на дорогах разрешён. Тем не менее, в период неблагоприятных погодных условий водителям рекомендуется быть предельно осторожными на дороге и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в Мурманской области продолжаются работы по противодействию последствиям сильных снегопадов. Большинство ограничений проезда на дорогах сняты, закрытыми остаются региональные дороги Кола – Серебрянские ГЭС с 32 км до посёлка Туманный и автоподъезд к селу Териберка. Проезд по закрытым трассам для доставки продовольствия и медикаментов, а также иной помощи жителям Туманного и Териберки осуществляется строго при сопровождении спецтехники в составе организованной колонны.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/435814/#&gid=1&pid=1