Легче всего устраиваться на работу в 30-35 лет

Искать работу проще всего в 30-35 лет, сложнее всего — в 54-56 лет. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

С наименьшими сложностями в трудоустройстве сталкиваются россияне от 30 до 35 лет: их средние оценки трудностей поиска работы составляют 5,7 балла из 10. К примеру, совсем молодые соискатели, большинство из которых вышли на рынок труда впервые, оценили сложности трудоустройства на 7,3 балла. Больше всего же сложностей в трудоустройстве видят россияне 54-56 лет: в среднем 8,6 балла из 10 возможных. У более зрелых соискателей устройство на работу уже вызывает чуть меньше сложностей (8,2 балла у тех, кто преодолел 60-летний рубеж).

Для мужчин наиболее беспроблемный возраст для устройства на работу — это 30-32 года (5,3 балла), для женщин — 33-35 лет (5,2 балла). Наиболее сложный же период для мужчин — 54-56 лет (8,6 балла), для женщин — 54-59 лет (8,5 балла). На протяжении практически всего карьерного пути женские оценки сложностей трудоустройства превышают мужские: исключение лишь возраст с 33 по 35 лет и старше 60 лет — в эти периоды женщины тревожатся по поводу трудоустройства меньше мужчин.

По сравнению с прошлым годом средняя оценка сложностей трудоустройства выросла с 6,5 до 7,3 балла, и лишь россияне в возрасте от 39 до 44 лет продемонстрировали стабильность в оценках: для них поиск работы за год не стал сложнее.