«Легенда Абхазских гор» – ансамбль «Ударная компания» представит новую концертную программу онлайн

22 ноября в 14 часов слушателей Мурманской областной филармонии ждёт новая детская онлайн-программа ансамбля «Ударная компания» – уникального творческого содружества музыкантов, играющих на ударных и клавишных инструментах.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в основу программы вошли абхазские предания, легенды, песни и сказки. В них отразилась судьба абхазского народа, его борьба с угнетателями, надежды на лучшую жизнь, стремление к свободе и счастью. Музыканты расскажут одну из сказочных историй.