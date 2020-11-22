Мурманская область. Арктика (16+)22.11.20 08:00
«Легенда Абхазских гор» – ансамбль «Ударная компания» представит новую концертную программу онлайн
22 ноября в 14 часов слушателей Мурманской областной филармонии ждёт новая детская онлайн-программа ансамбля «Ударная компания» – уникального творческого содружества музыкантов, играющих на ударных и клавишных инструментах.
Как сообщает региональное Министерство культуры, в основу программы вошли абхазские предания, легенды, песни и сказки. В них отразилась судьба абхазского народа, его борьба с угнетателями, надежды на лучшую жизнь, стремление к свободе и счастью. Музыканты расскажут одну из сказочных историй.
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Андрей
15.11.20 14:53
Вы т***е, на 5 этаж тащиться, чтобы сдать вымытую бутылку из под колы? * - купюры внесла редакция.
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Константин
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Обдираловка , баринам на гучи не хватает
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Евгений_М
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Все таки здорово, что наши у нас есть атомный ледокольный флот! Ледокол просто уникальный, как, впрочем, и те, что уже вовсю работают в Арктике.
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