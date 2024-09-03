Легендарная мурманская мореходка активно модернизируется по программе «Профессионалитет»: ММРК имени И.И. Месяцева осмотрел губернатор Андрей Чибис

В рамках рабочего выезда 2 сентября губернатор Андрей Чибис осмотрел новые учебные лаборатории в Мурманском морском рыбопромышленном колледже имени И.И. Месяцева, обновленные в рамках реализации проекта «Профессионалитет» при участии промышленных партнеров – компании «Антей Север».

«Мы активно модернизируем систему образования. Потому что нужны профессиональные кадры для наших проектов, для наших предприятий, которые работают в Мурманской области, и в целом в российской Арктике. Наконец нам удалось здесь переломить тренд – к сожалению, лет 30 тут ничего не происходило, состояние со времен Советского Союза пришло в деградацию. Прошлым летом я специально сюда приводил помощника Президента Максима Орешкина, ныне – заместителя руководителя администрации Президента РФ. Это федеральный колледж, легендарная «мореходка». Есть гигантская потребность в этих морских специалистах, в том числе у наших рыбаков. Совместными усилиями колледж попал в программу «Профессионалитет». Я попросил компанию «Антей», крупнейший в мире краболов, которая у нас уже работает четыре года, чтобы они стали партнёрами этого университета, и благодаря федеральной поддержке, поддержке компании и областным средствам здесь целый блок – 17 лабораторий – стали очень современными, новыми. Оборудование отражает Баренцево море, Кольский залив. Ребята полноценно погружаются в свою специальность. Модернизацию колледжа надо продолжать, как и все остальные, здесь ещё много работы, но важно, что есть эти изменения», – подчеркнул губернатор, отметив, что спрос на поступление в колледж в этом году радикально вырос: студентами стали ребята из 18 регионов нашей страны.

Всего в колледже выполнена модернизация и переоснащение 17 зон под различные виды работ. В их числе – лаборатории материаловедения и технической механики, термодинамики и гидравлики, электротехники и электроники, навигационных и гидроакустических приборов, пространства, мастерские и тренажеры по обеспечению безопасности плавания, такелажным работам и размещению груза, промышленному рыболовству, холодильным машинам и оборудованию, водным биоресурсам и аквакультуре, судового электромонтажа и автоматики, эксплуатации судовой двигательной установки, навигационной прокладке курса судна, слесарно-токарная зона, эксплуатация глобальной морской системы связи при бедствии, реалистичные тренажеры по управлению и эксплуатации судна: ходовые мостики №№1, 2 и 3.

Общий бюджет проекта составил 150 млн рублей, из которых 100 млн рублей – федеральная субсидия, 35 млн рублей – вклад индустриального партнера ООО «Антей Север», 15 млн рублей средства бюджета Мурманской области.

«Отдельное спасибо нашим партнёрам – компании «Антей Север». Очень надеюсь, что и компании, которые давно работают в Мурманской области, хозяева и руководители которых вышли из этой мореходки, будут также помогать, как компания «Антей Север». Потому что сегодня образование принципиально важно», – отметил глава региона.

Игорь Артеменко, начальник ММРК им. И.И. Месяцева, отметил, что проект «Профессионалитет» полностью перезагружает колледж: проведена и продолжается глубокая модернизация материально-технической базы, общих пространств.

«Курсанты будут получать знания и навыки на современном оборудовании – это гораздо эффективнее, чем раньше. Совместно с индустриальным партнером мы также пересмотрели образовательные программы под интересы работодателя. С первокурсниками кластера «Арктический рыбопромышленный» мы будем заключать целевые договора, это предполагает гарантированное трудоустройство в компанию по окончании обучения. По новым стандартам также пойдет и профориентационная работа со школьниками. Если говорить об оборудовании, то инфраструктурный лист кластера включает более 600 обновленных элементов. И мы благодарны всем инициаторам и участникам проекта за такую возможность», – подчеркнул Игорь Артеменко.

«Мы добывающая компания, занимаемся промыслом и быстрыми темпами наращиваем объем. На данный момент у нас уже 22 судна. Для нас крайне важно, чтобы наши корабли были укомплектованы хорошими кадрами, знающими свою работу профессионалами. Для нас это сотрудничество – прекрасная возможность сделать шаг навстречу этой цели. Сейчас мы подписываем 200 договоров целевого обучения по 6 разным специальностям, в том числе судовождению, механике рефрижераторных установок, электромеханике и другим. Весь спектр кадров мы привлекаем в нашу компанию. 196 человек будут учиться с 2025 года и по 213 человек – каждый следующий год. Мы предоставим ребятам возможность проходить практику на наших судах, узнать, что такое море уже со 2 курса. И потом они будут у нас работать», – отметил Иван Третьяков, первый заместитель генерального директора компании «Антей Север».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/