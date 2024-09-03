«Арктическая школа»: прекрасные условия, учиться легко и интересноПервый раз в первый класс: Портовый альянс подарил детям сотрудников ММТП наборы школьных принадлежностей в брендированных рюкзаках
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)03.09.24 16:00

Легендарная мурманская мореходка активно модернизируется по программе «Профессионалитет»: ММРК имени И.И. Месяцева осмотрел губернатор Андрей Чибис

В рамках рабочего выезда 2 сентября губернатор Андрей Чибис осмотрел новые учебные лаборатории в Мурманском морском рыбопромышленном колледже имени И.И. Месяцева, обновленные в рамках реализации проекта «Профессионалитет» при участии промышленных партнеров – компании «Антей Север».

«Мы активно модернизируем систему образования. Потому что нужны профессиональные кадры для наших проектов, для наших предприятий, которые работают в Мурманской области, и в целом в российской Арктике. Наконец нам удалось здесь переломить тренд – к сожалению, лет 30 тут ничего не происходило, состояние со времен Советского Союза пришло в деградацию. Прошлым летом я специально сюда приводил помощника Президента Максима Орешкина, ныне – заместителя руководителя администрации Президента РФ. Это федеральный колледж, легендарная «мореходка». Есть гигантская потребность в этих морских специалистах, в том числе у наших рыбаков. Совместными усилиями колледж попал в программу «Профессионалитет». Я попросил компанию «Антей», крупнейший в мире краболов, которая у нас уже работает четыре года, чтобы они стали партнёрами этого университета, и благодаря федеральной поддержке, поддержке компании и областным средствам здесь целый блок – 17 лабораторий – стали очень современными, новыми. Оборудование отражает Баренцево море, Кольский залив. Ребята полноценно погружаются в свою специальность. Модернизацию колледжа надо продолжать, как и все остальные, здесь ещё много работы, но важно, что есть эти изменения», – подчеркнул губернатор, отметив, что спрос на поступление в колледж в этом году радикально вырос: студентами стали ребята из 18 регионов нашей страны.

Всего в колледже выполнена модернизация и переоснащение 17 зон под различные виды работ. В их числе – лаборатории материаловедения и технической механики, термодинамики и гидравлики, электротехники и электроники, навигационных и гидроакустических приборов, пространства, мастерские и тренажеры по обеспечению безопасности плавания, такелажным работам и размещению груза, промышленному рыболовству, холодильным машинам и оборудованию, водным биоресурсам и аквакультуре, судового электромонтажа и автоматики, эксплуатации судовой двигательной установки, навигационной прокладке курса судна, слесарно-токарная зона, эксплуатация глобальной морской системы связи при бедствии, реалистичные тренажеры по управлению и эксплуатации судна: ходовые мостики №№1, 2 и 3.

Общий бюджет проекта составил 150 млн рублей, из которых 100 млн рублей – федеральная субсидия, 35 млн рублей – вклад индустриального партнера ООО «Антей Север», 15 млн рублей средства бюджета Мурманской области.

«Отдельное спасибо нашим партнёрам – компании «Антей Север». Очень надеюсь, что и компании, которые давно работают в Мурманской области, хозяева и руководители которых вышли из этой мореходки, будут также помогать, как компания «Антей Север». Потому что сегодня образование принципиально важно», – отметил глава региона.

Игорь Артеменко, начальник ММРК им. И.И. Месяцева, отметил, что проект «Профессионалитет» полностью перезагружает колледж: проведена и продолжается глубокая модернизация материально-технической базы, общих пространств.

«Курсанты будут получать знания и навыки на современном оборудовании – это гораздо эффективнее, чем раньше. Совместно с индустриальным партнером мы также пересмотрели образовательные программы под интересы работодателя. С первокурсниками кластера «Арктический рыбопромышленный» мы будем заключать целевые договора, это предполагает гарантированное трудоустройство в компанию по окончании обучения. По новым стандартам также пойдет и профориентационная работа со школьниками. Если говорить об оборудовании, то инфраструктурный лист кластера включает более 600 обновленных элементов. И мы благодарны всем инициаторам и участникам проекта за такую возможность», – подчеркнул Игорь Артеменко.

«Мы добывающая компания, занимаемся промыслом и быстрыми темпами наращиваем объем. На данный момент у нас уже 22 судна. Для нас крайне важно, чтобы наши корабли были укомплектованы хорошими кадрами, знающими свою работу профессионалами. Для нас это сотрудничество – прекрасная возможность сделать шаг навстречу этой цели. Сейчас мы подписываем 200 договоров целевого обучения по 6 разным специальностям, в том числе судовождению, механике рефрижераторных установок, электромеханике и другим. Весь спектр кадров мы привлекаем в нашу компанию. 196 человек будут учиться с 2025 года и по 213 человек – каждый следующий год. Мы предоставим ребятам возможность проходить практику на наших судах, узнать, что такое море уже со 2 курса. И потом они будут у нас работать», – отметил Иван Третьяков, первый заместитель генерального директора компании «Антей Север».

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
-Правовая консультация (18+)Сергей Дубовой: «День знаний по-особому дорог каждому из нас, поскольку все мы когда-то были учениками»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Шоу профессий». Документальный фильм, Сезон 1 (6+)00:15«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Каждый третий опрошенный россиянин в последние полгода стал сберегать больше - исследование «ВТБ»-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 1,45 рубля, доллар потерял почти 1,39 рубля-PRO Энергетику (18+)Пуск первого энергоблока Кольской АЭС-2 намечен на 2035 год - директор Кольской АЭС Василий Омельчук-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре 2024 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика