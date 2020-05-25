Легендарная спортивная школа региона готовится к зимнему сезону

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев посетил детско-юношескую спортивную школу № 3 (ул. Спартака, 11), где производится ремонт помещений.

Работы выполняются поэтапно, начало было положено еще в 2018 году, когда были отремонтированы раздевалки и коридор. Сейчас строители завершают окраску стен и дверей в помещениях для тренировок, устанавливают «шведскую стенку», обустраивают плинтусы. Отдельно стоит отметить ремонт в хранилище инвентаря, современные перегородки позволят избежать сырости, а как следствие имущество спортсменов будет всегда находиться в рабочем состоянии.

– Мы находимся в одной из самых легендарных спортивных школ региона, она готовит спортсменов по базовым видам спорта нашей области – лыжам и биатлону, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Успехи атлетов, достаточно вспомнить хотя бы Алексея Петухова, говорят о том, что тренерский штаб работает в правильном направлении, а задача муниципалитета и администрации города создать необходимые материально-технические условия. Уверен, что работы будут завершены в срок, и в новом сезоне лыжники и биатлонисты порадуют нас яркими победами на самом высоком уровне.

В МАУ СШОР №3 работают 13 тренеров и занимается 423 спортсмена. Спортивная школа оказывает помощь различным организациям города и области в проведении спортивно-массовых мероприятий по лыжным гонкам, биатлону, ОФП и легкоатлетическому кроссу, организует и проводит большое количество спортивных мероприятий.