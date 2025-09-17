Легендарный Оркестр штаба Ленинградского военного округа выступит в «Кировке»

Впервые на сцене Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова 22 сентября в 15.00 выступит легендарный Оркестр штаба Ленинградского военного округа.

Как сообщает vk.com/murmanculture, история этого коллектива насчитывает десятилетия, а его мастерство неизменно завораживает слушателей. Концерт приурочен к важным датам — 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.

В программе: шедевры русской классической музыки, произведения военной направленности, композиции отечественных композиторов, хиты советской эстрады, современные произведения.

Каждая мелодия прозвучит как дань памяти героям и символ единства нашего народа. Это не просто концерт — это возможность вместе вспомнить героические страницы истории и ощутить силу музыки, которая объединяет.

Начальник-художественный руководитель оркестра — капитан Г.Н. Велько, военный дирижёр — капитан А.В. Валынкин. (12+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457284347%2Fwall-139605315_30966