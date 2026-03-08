Легенды и творчество: в мурманской библиотеке прошла встреча, посвящённая миру цветов

В Центральной детской библиотеке областного центра 6 марта состоялось мероприятие «Цветочное настроение», приуроченное к наступающему Международному женскому дню. Встреча прошла в формате живого общения в рамках реализации проекта «Северное долголетие».

В познавательном блоке участники узнали об истории использования цветов в традициях разных стран. Гости послушали древние легенды о растениях и выяснили, какие значения они несли в обрядах и праздниках, а также познакомились с изданием из фонда библиотеки, раскрывающим тайны цветочного мира.

Творческая часть позволила участникам воплотить полученные знания в жизнь: с помощью мягкой синельной проволоки присутствующие изготовили уникальные цветочные композиции. Встреча прошла в теплой атмосфере и подчеркнула важность сохранения культурных традиций и семейных ценностей.

Узнать о предстоящих мероприятиях можно в специальном разделе сайта администрации города Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32023&page=1