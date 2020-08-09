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Мурманская область. Арктика (16+)09.08.20 07:30

#ЛЕГЕНДЫ_МУРМАНСКИХ_ДОМОВ – история дома № 61 по проспекту Ленина

В рамках проекта #ЛЕГЕНДЫ_МУРМАНСКИХ_ДОМОВ Министерства строительства Мурманской области в преддверии Дня строителя знакомит северян с историей знаковых зданий города-героя Мурманска. Сегодня городской историк Василий Рябков рассказывает о судьбе дома № 61 по проспекту Ленина:

- Это здание было построено в 1935 году. Существует интересная предвоенная фотография - третьеклассники Вова Колобков и Стасик Волынкин катаются на «гигантских шагах». За их спиной справа как раз дом номер 61 по проспекту Ленина, слева школа - ныне гимназия № 2. А на том месте, где они катаются, сейчас расположен дом 14 по улице Капитана Егорова. Что такое «гигантские шаги», сейчас мало какой школьник знает. А в начале-середине прошлого века это был очень популярный и доступный аттракцион для детей – к верхней части столба на вращающееся колесо, а то и просто так крепились веревки. Дети, крепко держась за веревку, быстро бежали по кругу, подпрыгивали и зависали в полёте. Благодаря центробежной силе и веревке, их шаги действительно становились «гигантскими». Вот такой, как бы сейчас сказали, «эконом-вариант» современной карусели.

В годы Великой Отечественной войны, в отличие от соседних домов, этот дом сильно не пострадал, однако восстанавливать его тоже пришлось – ударная волна от близких разрывов повредила окна и двери. Особенно сильно досталось этому дому в марте 1943 года, когда немецкая бомба особой мощности упала относительно недалеко от него, в районе нынешнего стадиона «Строитель». Основной удар тогда принял на себя дом номер 63, в котором выбило взрывной волной практически все окна и двери, но и дому 61 тоже досталось.

Сейчас этот дом – настоящее украшение Мурманска.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
№ 109.08.20 12:15 - Д.О. ВернерХорошая информация. Красивый дом. И чего губернатор и мэр в нём не живут?
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Последние комментарии

Д.О. Вернер
09.08.20 12:15
Хорошая информация. Красивый дом. И чего губернатор и мэр в нём не живут?
Комментарий к новости:#ЛЕГЕНДЫ_МУРМАНСКИХ_ДОМОВ – история дома № 61 по проспекту Ленина
Вэлл
07.08.20 10:27
В этом наша беда. Даже заключив ГПХ надо признавать что между работником и работодателем есть трудовые отношения. А не так как гастарбайтеры с местной пропиской.
Комментарий к новости:Жена, упавшего с крыши рабочего, требует справедливости
Д.О. Вернер
31.07.20 12:20
Войди туда, сними противогаз, вдохни полной грудью и "открой для себя город-порт" - "На Севере жить!" Ещё вдох-выдох, слушайте меня, Вам становится легко, глаза закрываются, Вы погружаетесь в сон...
Комментарий к новости:Открой для себя город-порт!
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