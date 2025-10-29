В перечень памятных дат нашего региона включён День судоремонтника Мурманской областиРегиональный коэффициент на фиксированный авансовый платёж по патенту для иностранных работников будет увеличен
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)29.10.25 15:30

Легкоатлеты Мурманской области завоевали семь золотых медалей на всероссийских соревнованиях на призы заслуженного мастера спорта Ларисы Кругловой

В мурманском Легкоатлетическом манеже состоялись XXII всероссийские соревнования по лёгкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта, серебряного призёра XXVIII летних Олимпийских игр Ларисы Кругловой. На беговые дорожки вышли более 100 спортсменов из Кольского Заполярья, Республики Карелия, Санкт-Петербурга, Новгородской и Запорожской областей, а также из Ямало-Ненецкого автономного округа.

В этом году соревнования во второй раз проходили в статусе всероссийских.

Особую значимость придавала и особенность места проведения – в 2025 году мурманский Легкоатлетический манеж отмечает 20-летие с момента открытия.

На торжественной церемонии руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис подчеркнула, что об этих соревнованиях знают во многих регионах России.

«Очень здорово, что Лариса Николаевна своим примером смогла привнести спорт в нашу жизнь. Дети, которые сегодня выступают в Мурманске, могут взять за образец личность нашей прославленной спортсменки, потому что через спорт всегда есть возможность добиться самых высоких результатов», – сказала Евгения Чибис.

Среди почётных гостей мероприятия были звезды лёгкой атлетики – олимпийская чемпионка 2000 года в беге с барьерами на 400 метров Ирина Привалова и двукратный призёр Олимпийских игр Олеся Зыкина.

«От имени Всероссийской федерации лёгкой атлетики хочу поблагодарить организаторов соревнований и всех участников. От себя лично присоединяюсь ко всем тёплым словам, сказанным в адрес Ларисы Кругловой, и признаюсь, что в Мурманске я всегда чувствую себя как дома. Спасибо за гостеприимство!», – отметила первый вице-президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики Ирина Привалова.

Лариса Круглова выразила огромную признательность всем, кто внес вклад с подготовку соревнований, добавив, что масштабное спортивное мероприятие в Мурманске за последние годы стало «малыми Олимпийскими играми».

«Растёт круг наших друзей, присоединяются спортсмены из других субъектов. Статус соревнований вырос и легкоатлетам есть, куда стремится. Отдельно хочу обратиться к участникам из Мурманской области. Вы – наша гордость, наши звезды и мы надеемся, что вы когда-то станете не менее знаменитыми и прославите регион не только на всю Россию, но и на весь мир», – обратилась к спортсменам сенатор от Мурманской области.

Спортсмены соревновались на дистанциях 60 и 1000 метров. Предварительно на старт вышли самые юные бегуны, для многих из которых такие соревнования стали первыми в их жизни. В перерыве между квалификационными и финальными забегами олимпийские призёры провели мастер-классы для самых маленьких спортсменов, с которыми они пробежали разминочный круг по Легкоатлетическому манежу и выполнили ряд упражнений.

Золотые медали на дистанции 60 метров завоевали Артур Горбунов (Мурманская область), Георгий Зайченко (Санкт-Петербург), Максим Попов (Мурманская область), Даниил Савенков (Санкт-Петербург), Дмитрий Устинов (Санкт-Петербург), Ксения Либерова (Мурманская область), Александра Кудрявцева (Новгородская область), Варвара Абахина (Санкт-Петербург), Дарья Дронь (Мурманская область) и Алина Котова (Республика Карелия).

На дистанции 1000 метров победу в своих возрастных категориях одержали Максим Иванов (Мурманская область), Илья Бодухин (Мурманская область), Кирилл Карпов (Новгородская область), Георгий Князев (Республика Карелия), Михаил Рыбаков (Ямало-Ненецкий автономный округ), Софья Мартыненко (Республика Карелия), Алина Сиренко (Новгородская область), Полина Золотавина (Мурманская область) и Татьяна Виноградова (Мурманская область).

Как отмечает региональное Министерство спорта, по итогам 2024 года Мурманская область вошла в топ-20 субъектов РФ с наивысшими показателями доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Среди регионов СЗФО наш регион занимает второе место. Развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений губернаторского плана «На Севере – Жить!».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556076/#&gid=1&pid=3

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
Комментарий к новости:Кадровый консультант помогает: в 2025 году в стране вступил в силу национальный проект «Кадры»
Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
-Правовая консультация (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманские МФО стали выдавать меньше займов-PRO Валюту (16+)Курс доллара США растёт к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»