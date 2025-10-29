Легкоатлеты Мурманской области завоевали семь золотых медалей на всероссийских соревнованиях на призы заслуженного мастера спорта Ларисы Кругловой

В мурманском Легкоатлетическом манеже состоялись XXII всероссийские соревнования по лёгкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта, серебряного призёра XXVIII летних Олимпийских игр Ларисы Кругловой. На беговые дорожки вышли более 100 спортсменов из Кольского Заполярья, Республики Карелия, Санкт-Петербурга, Новгородской и Запорожской областей, а также из Ямало-Ненецкого автономного округа.

В этом году соревнования во второй раз проходили в статусе всероссийских.

Особую значимость придавала и особенность места проведения – в 2025 году мурманский Легкоатлетический манеж отмечает 20-летие с момента открытия.

На торжественной церемонии руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис подчеркнула, что об этих соревнованиях знают во многих регионах России.

«Очень здорово, что Лариса Николаевна своим примером смогла привнести спорт в нашу жизнь. Дети, которые сегодня выступают в Мурманске, могут взять за образец личность нашей прославленной спортсменки, потому что через спорт всегда есть возможность добиться самых высоких результатов», – сказала Евгения Чибис.

Среди почётных гостей мероприятия были звезды лёгкой атлетики – олимпийская чемпионка 2000 года в беге с барьерами на 400 метров Ирина Привалова и двукратный призёр Олимпийских игр Олеся Зыкина.

«От имени Всероссийской федерации лёгкой атлетики хочу поблагодарить организаторов соревнований и всех участников. От себя лично присоединяюсь ко всем тёплым словам, сказанным в адрес Ларисы Кругловой, и признаюсь, что в Мурманске я всегда чувствую себя как дома. Спасибо за гостеприимство!», – отметила первый вице-президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики Ирина Привалова.

Лариса Круглова выразила огромную признательность всем, кто внес вклад с подготовку соревнований, добавив, что масштабное спортивное мероприятие в Мурманске за последние годы стало «малыми Олимпийскими играми».

«Растёт круг наших друзей, присоединяются спортсмены из других субъектов. Статус соревнований вырос и легкоатлетам есть, куда стремится. Отдельно хочу обратиться к участникам из Мурманской области. Вы – наша гордость, наши звезды и мы надеемся, что вы когда-то станете не менее знаменитыми и прославите регион не только на всю Россию, но и на весь мир», – обратилась к спортсменам сенатор от Мурманской области.

Спортсмены соревновались на дистанциях 60 и 1000 метров. Предварительно на старт вышли самые юные бегуны, для многих из которых такие соревнования стали первыми в их жизни. В перерыве между квалификационными и финальными забегами олимпийские призёры провели мастер-классы для самых маленьких спортсменов, с которыми они пробежали разминочный круг по Легкоатлетическому манежу и выполнили ряд упражнений.

Золотые медали на дистанции 60 метров завоевали Артур Горбунов (Мурманская область), Георгий Зайченко (Санкт-Петербург), Максим Попов (Мурманская область), Даниил Савенков (Санкт-Петербург), Дмитрий Устинов (Санкт-Петербург), Ксения Либерова (Мурманская область), Александра Кудрявцева (Новгородская область), Варвара Абахина (Санкт-Петербург), Дарья Дронь (Мурманская область) и Алина Котова (Республика Карелия).

На дистанции 1000 метров победу в своих возрастных категориях одержали Максим Иванов (Мурманская область), Илья Бодухин (Мурманская область), Кирилл Карпов (Новгородская область), Георгий Князев (Республика Карелия), Михаил Рыбаков (Ямало-Ненецкий автономный округ), Софья Мартыненко (Республика Карелия), Алина Сиренко (Новгородская область), Полина Золотавина (Мурманская область) и Татьяна Виноградова (Мурманская область).

Как отмечает региональное Министерство спорта, по итогам 2024 года Мурманская область вошла в топ-20 субъектов РФ с наивысшими показателями доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Среди регионов СЗФО наш регион занимает второе место. Развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений губернаторского плана «На Севере – Жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556076/#&gid=1&pid=3