Лекция о Мурманске в начале войны откроет цикл публичных просветительских мероприятий в областной «Научке»

Мурманская областная научная библиотека и региональное отделение Российского исторического общества открывают цикл публичных лекций 2022 года.

«Мурманск в начале войны» – так называется первая лекция из цикла, которую прочитает журналист, один из авторов книги «Мурманск в огне» Андрей Кирошко. Материалом для лекции послужили документы, хранящиеся в Государственном архиве Мурманской области, малодоступные научные исследования, в частности диссертации, а также газетные публикации второй половины 1941 года.

Большая часть фактов, изложенных в лекции, либо малоизвестна, либо была ранее неизвестна вообще. Круг вопросов, затронутых автором, достаточно широк: хронологически все они укладываются в период 22 июня–31 декабря 1941 года. Одними из главных тем выступления станут бомбардировки города 1941 года, дровяной кризис и его влияние на ситуацию с продовольствием в Мурманске, особенности системы управления прифронтовым городом. Помимо этого, слушатели узнают, как в Мурманске прошел первый день войны, почему вода Семеновского озера стала непригодной для употребления, какие мероприятия проводились по защите города от возможного десанта противника, а также немало других любопытных и порой очень горьких фактов из истории Мурманска в первые шесть месяцев войны.

Лекция пройдёт 19 февраля в 15.00 в Региональном центре Президентской библиотеки.

Напоминаем о необходимости соблюдения противоэпидемических мер на мероприятии: использование защитных масок и соблюдение социальной дистанции обязательны.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440236/#&gid=1&pid=1