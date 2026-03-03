Лекция с элементами шоу «Мадам Баттерфляй или Чо-сан?»

7 марта в 17.00 Центр современного искусства «СОПКИ.21А» Мурманской областной научной библиотеки приглашает горожан и гостей областного центра на лекцию с элементами шоу «Мадам Баттерфляй или Чо-сан?».

В эпоху модерна, когда художники искали новые формы и вдохновение, искусство восходящего солнца стало настоящим откровением. Европейские интерьеры наполнились изящными комнатами в стиле шинуазри, наполненными японскими артефактами, а гардеробы светских дам украсились экзотическими кимоно.

Эта встреча двух культур произвела настолько сильное впечатление, что нашла отражение в литературе, а затем и в опере. Композитор Джакомо Пуччини, вдохновленный этой экзотикой, создал шедевр, ставший культовым – оперу «Мадам Баттерфляй». Главная героиня, образ которой сформировал у европейского зрителя неповторимый, но зачастую далекий от реальности портрет японской гейши, стала символом целой эпохи.

Но кто же она на самом деле, Мадам Баттерфляй?

Во время лекции художники театра и кино, реконструкторы и коллекционеры Андрей Скатков и Мария Орлова попробуют разгадать эту тайну. (12+)

Мероприятие платное.

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457299882%2F81cf599c75823772bc