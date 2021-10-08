Лена Лукичёва меняет управление на комитет

Глава регионального Управления Роспотребнадзора Лена Лукичёва покидает свой пост. Накануне на заседании Мурманской областной Думы был оглашён список депутатов, выразивших желание перейти в региональный парламент на постоянную работу.

Как сообщает ИА «СеверПост», в числе этих депутатов названа и Лена Лукичёва.

Таким образом, в соответствии с законом, она не имеет право совмещать профессиональную депутатскую деятельность с исполнением обязанностей государственного служащего, пояснил редакции первый вице-спикер регионального парламента Владимир Мищенко.

Лена Лукичёва возглавила в новом составе Мурманской областной Думы комитет по здравоохранению.