Лена Лукичева: в бюджете региона учтены средства на поэтапное решение задач, стоящих перед здравоохранением

Депутаты обсудили основные параметры проекта главного финансового документа региона на 2023 год и плановый период до 2025 года, в том числе, планируемые расходы на госпрограммы «Здравоохранение.

Прозвучало, что на реализацию госпрограммы предусмотрено более 17,5 миллиарда рублей, в том числе в рамках нацпроекта «Здравоохранение» – более 2,4 миллиарда рублей. Предусмотрены ассигнования из федерального и регионального бюджетов: на модернизацию первичного звена здравоохранения – 1,2 миллиарда рублей, на капитальные ремонты учреждений – 454 миллиона, на приобретение медоборудования организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь – 339 миллионов, на оказание высокотехнологичной медпомощи – 517 миллионов рублей.

В 2023 году продолжится реконструкция комплекса зданий Областного онкологического диспансера, на эти цели будет направлено 587 миллионов рублей. В рамках программы планируется направить на обязательное медицинское страхование неработающего населения региона шесть с половиной миллиардов рублей, 1,6 миллиарда рублей – на бесплатное льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, межбюджетные трансферты ТФОМСу составят более 600 миллионов рублей.

Комитет рекомендовал Думе принять проект закона в первом чтении. По мнению председателя комитета Лены Лукичевой, в бюджете региона учтены средства на поэтапное решение задач, стоящих перед здравоохранением:

«В проект бюджета заложены значительные средства для решения вопросов по материально-техническому обеспечению медицинских учреждений на юге области, и в первую очередь на разработку проектно-сметной документации по строительству поликлиники в Кандалакше, в Зеленоборском планируется завершить в 2023 году строительство амбулатории с подстанцией скорой медицинской помощи и койками дневного стационара. Кроме этого, выделены большие средства для решения вопросов по дооснащению и модернизации оборудования в первичном звене. Если в этом году решались задачи по приобретению «тяжёлого» медицинского оборудования – МРТ, компьютерных томографов и прочих дорогостоящих аппаратов, то теперь в зоне внимания – поликлиники. Стоит отметить, что серьёзные средства выделены и для решения кадровых вопросов в региональной медицине. В целом, с 2021 года наблюдается положительная динамика финансового обеспечения системы здравоохранения региона, которая повлияет на улучшение качества оказания медицинской помощи».

Комитет также рассмотрел и рекомендовал Думе принять в первом чтении проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Депутаты обсудили вопросы распределения средств. Согласно представленному законопроекту, доходы ТФОМС составят 21 миллиард 721 миллион рублей, на 1,8 миллиарда рублей больше чем в 2022 году.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26372/