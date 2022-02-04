Ленин останется на площади

Администрация ЗАТО город Заозерск подвела итоги опроса, который проходил на официальном сайте муниципалитета в группе «Администрация ЗАТО город Заозерск» с 28 января по 3 февраля (https://vk.com/zaozadm?w=wall-171749274_20929).

Большинство заозерчан (53,48%) проголосовало за то, чтобы бюст В.И. Ленина и далее располагался на городской площади. В противном бы случае бюст планировали перенести в Комнату славы.

Как отмечает администрация, в дальнейшем бюст будет помещён на другое основание и отреставрирован.

Опрос проводился для учёта мнения граждан в проектных работах по благоустройству городской площади по улице Ленинского Комсомола, 12-20 с прилегающей территорией городского стадиона, которые начнутся в 2022 году в рамках победы во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В настоящее время идёт разработка проектно-сметной документации, которая будет завершена в марте текущего года.

Фото: https://vk.com/club171749274?z=photo-171749274_457253701%2Fwall-171749274_21033