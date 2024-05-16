Ленинградский военный округ возглавил генерал-полковник Александр Лапин

15 мая Президент России Владимир Путин провёл встречу с командующими войсками военных округов.

В списке участников заседания на сайте Кремля генерал-полковник Александр Лапин указан как командующий войсками новосозданного Ленинградского военного округа.

Напомним, Владимир Путин воссоздал Ленинградский и Московский военные округа в феврале 2024 года.

Александр Лапин родился 1 января 1964 года в Казани. В 1988 году окончил Казанское высшее танковое командное училище, в 1997-м — Военную академию бронетанковых войск, в 2009-м — Военную академию Генштаба. В разные годы командовал 20-й гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа, войсками Центрального военного округа, группировкой российских войск в Сирии. С января 2023 года — начальник Главного штаба — первый замглавкома Сухопутных войск. Как пишет kommersant.ru, во время спецоперации Александр Лапин командовал группировкой войск «Центр», которая участвовала в боях за Лисичанск на северо-западе Луганской области.

Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что Московский и Ленинградский военные округа были воссозданы в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Бывший министр обороны Сергей Шойгу в апреле сообщал, что в новых военных округах проходит реорганизация. До конца года они суммарно получат более 9 тысяч единиц вооружения.

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/74030/photos/76086