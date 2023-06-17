Ленивыми чаще всего называют себя дизайнеры, юрисконсульты и системные администраторы

Чаще всего ленивыми себя называют дизайнеры, юристы и системные администраторы, реже всего — врачи, учителя, экономисты и маркетологи. Женщины признаются в лени реже мужчин, а молодёжь — реже старшего поколения. Такие результаты получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Ленивыми назвали себя 18% россиян. 73%, напротив, отрицают у себя наличие этого качества.

Мужчины признаются, что ленивы, в полтора раза чаще женщин (22% против 15% соответственно). Желание больше отдыхать и меньше трудиться усиливается с возрастом: если среди молодёжи до 24 лет ленивым назвался только каждый восьмой (13%), то среди опрошенных старше 45 — уже каждый четвертый (24%).

Чаще всего в склонности к лени признавались дизайнеры (30%), юристы и системные администраторы (по 27%), медсестры и менеджеры по работе с клиентами (по 24%). В топ-5 профессий с наибольшим количеством любителей безделья вошли также логисты, программисты, ИТР и квалифицированные рабочие (по 22%), главные бухгалтеры и менеджеры по закупкам (по 21%).

Меньше всего считающих себя ленивыми — среди врачей (13%), учителей, экономистов и маркетологов (по 15%).

За последние 7 лет меньше тех, кто признается в праздности, стало среди врачей (минус 12 п.п.), программистов (минус 11 п.п.) и менеджеров по маркетингу (минус 10 п.п.).

Время проведения опроса: 2—14 июня 2023 года.