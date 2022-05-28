Леонид Рошаль поздравил северян с 84-летием Мурманской области

Президент Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор, доктор медицинских наук Леонид Рошаль обратился к губернатору Андрею Чибису в видеопослании, в котором поздравил северян с Днём образования Мурманской области.

«Мурманская область невероятно красива, в Заполярье проживают замечательные люди. Вы работаете в сложнейших условиях, и справляться с трудностями вам помогают сила, мужественность и твердость характера. Я горжусь, что знаком с вашим регионом!» - подчеркнул Леонид Рошаль.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также президент Национальной медицинской палаты пожелал северянам встретить в добром здравии и 100-летие области, а также хорошего настроения и счастья.