Леонид Якубович, Александр Маршал и артисты Центрального дома Российской Армии подарят концерт авиаторам Северного флота

В отдельном смешанном авиаполку Северного флота под Мончегорском вчера высадился творческий десант, состоящий из артистов Центрального дома Российской Армии, популярного автора и исполнителя песен Александра Маршала и знаменитого ведущего передачи «Поле Чудес» народного артиста России Леонида Якубовича.

После выхода из самолёта гости отправились к местам службы военнослужащих авиаполка, у которых 23 марта – день рождения. Леонид Якубович и Александр Маршал поздравили именинников в рамках реализации совместного проекта ТРК «Звезда» и ОАО «Первый канал» под названием «Как тебе служится?».

Вечером московские артисты проведут творческий вечер и дадут концерт для всех военнослужащих.

Как сообщает пресс-служба СФ, с подобной творческой поездкой Леонид Якубович, Александр Маршал и артисты ЦДРА были на Северном флоте в декабре. Тогда они поздравили североморцев с наступающим новым годом и выступили перед экипажем ракетного крейсера «Маршал Устинов». В концертную программу традиционно вошли известные шлягеры прошлых лет и новые песни патриотической направленности.