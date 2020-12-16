Леопард» возвращается в строй «под ёлочку»

Атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 971 (шифр «Щука-Б») «Леопард» Северного флота будет спущена на воду 25 декабря после завершения ремонта и модернизации в Центре судоремонта «Звёздочка». Об этом ТАСС сообщил в среду источник в кораблестроительной отрасли.

«АПЛ «Леопард» по завершении ремонта и модернизации будет выведена из эллинга «под ёлочку» - 25 декабря этого года», - отметил собеседник агентства.

Известно, что после модернизации субмарины проекта 971 становятся носителями крылатых ракет «Калибр-ПЛ». «Леопард» входит в состав 24-й «звериной дивизии» подводных лодок Северного флота. Прибыл на ремонт и модернизацию на «Звёздочку» в 2011 году.

Однотипная с «Леопардом» АПЛ «Вепрь» завершила ремонт и модернизацию 5 августа на судоремонтном заводе «Нерпа» (входит в ЦС «Звездочка»).

В состав 24-й дивизии подводных сил Северного флота входят шесть АПЛ – «Леопард», «Вепрь», «Тигр», «Пантера», «Гепард» и «Волк».