«Лес Победы» - 75 полутораметровых берез высадили в сквере

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора принял участие в акции «Лес Победы», которая проходит в рамках международного проекта «Сад памяти». В честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Сквере капитанов появилось 75 полутораметровых берез.

– Для меня эта акция, во-первых, память о великом подвиге, во-вторых, весомая часть преображения города, – отметил Евгений Никора. – Очень здорово, что мурманчане охотно откликнулись и приняли активное участие в мероприятии. Все мы любим свой город и хотим сделать его максимально красивым.

В заполярной столице активное участие в акции приняли представители молодежного движения ОНФ, а также участники Единого волонтерского центра Мурманской области во главе с его руководителем Евгенией Чибис.

Напомним, проект стартовал 18 марта 2020 года. Его цель — высадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Проект объединяет людей нескольких поколений из разных стран и городов.

Стоит отметить, что место для реализации акции выбрано неслучайно. Сквер капитанов – одна из самых тихих и уютных зон отдыха в городе. Сквер украшен памятными стендами с информацией о погибших в годы Великой Отечественной войны рыбаках и кораблях тралового флота.