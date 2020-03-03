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Мурманская область. Арктика (16+)03.03.20 10:10

Лесным найдёнышам дали имена: Балу, Буян и Боня

Такие имена выбраны в ходе голосования в социальной сети трём спасенным медвежатам из Бокситогорского района Ленинградской области.

Медвежата находятся на попечении в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области, где уже живёт маленькая медведица Машенька, ранее найденная в Гатчинском районе.

Малыши были найдены в ходе лесозаготовительных работ. Медведица  в берлогу не вернулась. Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира  и управление ветеринарии Ленинградской области оперативно передали животных в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области, где реализуется программа адаптации бурых медвежат к жизни в естественной среде обитания.

В Центре принято называть питомцев по первой букве района, в котором они были найдены.

Как сообщает сайт правительства Ленобласти, в  голосовании, организованном в социальной сети, приняли участие 632 человека. Из более чем ста имен, предложенных изначально, в ТОП-лист вошли семь. Больше всего голосов набрали имена Балу – 49,84%, Буян  – 40,19% и Боня – 39,08%.

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Vjhtvfy
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Не люблю слово "наша"! Это уже было в моей жизни, когда всё наше предали те, кто его больше всего говорил.
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